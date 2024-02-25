Ehliyet almak için sağlık raporu çıkarmak isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı
Ankara'da yaşayan bir genç, ehliyet için sağlık raporu almak üzere gittiği sağlık ocağında beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. Sağlık görevlileri, genç kıza "uyuşturucu kullanıyor olmanız nedeniyle sağlık raporu veremeyiz" cevabını verdi. Bu olayın ardından genç kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ankara’da yaşayan Dilan Melis Güvenç, 2020 yılında kimliğini kaybetti. Kimliğini kaybetmesinin ardından Güvenç, nüfus müdürlüğüne giderek talep oluşturdu ve yeni kimliğini aldı. 3 yıl aradan sonra 2023 Eylül ayında ehliyet için sağlık raporu almaya giden Güvenç, 'uyuşturucu kullandığın için sağlık raporu alamazsın' yanıtıyla karşılaştı.
Aile hekiminin söylemesi üzerine sağlık kayıtlarına e-nabız üzerinden ulaşan Güvenç, uyuşturucu kullanımı ile ilgili hastane kayıtlarının kendisine ait olmadığını ve kimliğinin kullanıldığını iddia etti. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Güvenç, kimlik bilgileri kullanılarak Ankara’da bir eğlence mekanında bir kişinin sigorta girişi yapılarak çalıştığını öğrendi. Kimlik bilgilerinin çalınmasından dolayı bu işlemlerin gerçekleştiğini iddia eden Güvenç, sağlık raporu alamaması sebebiyle herhangi bir işe de giremediğini söyledi.
2020 yılında kimliğini kaybetti!
Dilan Melis Güvenç (23), 2020 yılında kimliğini kaybettiğini söyleyerek, "Direkt nüfus müdürlüğüne gittim. Orada kayıp talebimi oluşturup yeni kimliğimi aldım. Bir hafta sonra eski kimliğimi buldum. O kimlik de halen bende duruyor. Yeni kimliğimi de şu an kullanıyorum. Onun haricinde herhangi bir kimlik kaybım yok" dedi.
Uyuşturucu tahlilleri ortaya çıktı!
Yazın ehliyet almaya karar verdiğinde sağlık raporu gerekmesi sebebiyle aile hekimini ziyaret ettiğini belirten Güvenç, yaşanan olayı şöyle anlattı: