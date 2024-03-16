Ehliyet alabilmek için okuma yazma kursuna yazıldı

"Mesajları okuyup yazabiliyorum"

Cep telefonunu sadece konuşmak için kullandığını söyleyen Kılıç, “Artık cep telefonuma gelen mesajları okuyabiliyorum. Gerekli olanlara da cevap yazabiliyorum. Daha önceden hiç bir şey okuyamıyor ve yazamıyordum.

Özgüvenim yerine geldi. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Okuma yazma bilmeyen herkese de tavsiye ediyorum. Burada çekinecek bir şey yok. Zaten okula gitmek ayıp değil, kendini geliştirmemek ayıp. İnşallah başkalarına da örnek oluyorumdur. Okumanın yaşı yok” ifadelerini kullandı.