'Egzozu bozuk kamyon gibiyim' deyip itiraf etti! Merve Boluğur yine şaşırttı
Yaptığı ilginç açıklamalarla günden olan Merve Boluğur, bir takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.
Ekranlardan 4 yıldır uzak olan 33 yaşındaki Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Aşk ve ilişkilerle ilgili yanıtlarıyla Boluğur geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.
Kendisini arıya benzeyen Boluğur "Erkeğin genetik yapısı ve yaratılışından ötürü fiziksel kuvveti var. Kadının evin içini düzenlediği, erkeğin dışarıyla ilgilendiği alanlar söz konusu. Kendimi bir arı gibi düşünürsem erkeğin konmasını, erkeğin bulmasını istiyorum." demişti.
İlişkilerle ilgili Boluğur "İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
33 yaşındaki güzel, son olarak Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yaptı.