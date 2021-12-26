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Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

İhlas Haber Ajansı
Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

Bir tür su eğrelti otu olan 'azolla filiculoides' ile kaplanan UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kızıla büründü. Su yüzeyini tamamen kaplayan eğrelti otu eşsiz görüntüler oluşturdu.

Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

SAMSUN'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen bir tür eğrelti otuyla kaplandı.

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Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

'Azolla filiculoides' ismi verilen eğrelti otunun suyun yüzeyini kızıla kaplamasıyla doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

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Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

Çevrede bulunan vatandaşlar ise bu anları telefonlarına kaydetti.

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Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler

Kimi vatandaşlar güzel görüntüler oluşturduğunu ve böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

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