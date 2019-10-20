Eğlenmek için arkadaşlarına gelen genç odada ölü bulundu

İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.