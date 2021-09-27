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Eğlencenin merkeziydi! Şimdi İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığınına döndü

Demirören Haber Ajansı
Eğlencenin merkeziydi! Şimdi İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığınına döndü

İSTANBUL'da 2017 yılında üzerindeki kaçak yapıların yıkılmasıyla başlayan süreçte adeta harabeye dönen Galatasaray Adası sessiz bekleyişini sürdürüyor. Bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği Galatasaray Adası şimdilerde harabe halde.

Eğlencenin merkeziydi! Şimdi İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığınına döndü

Halk arasında "Su Ada" olarak bilinen Galatasaray Adası üzerindeki imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017'de yıkım sürecine girmişti. Başlayan çalışmalarda denizden adaya getirilen iş makineleri ada üzerinde bulunan ve yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümünü yıkmıştı. 

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Eğlencenin merkeziydi! Şimdi İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığınına döndü

2018 yılında yapılan ikinci yıkımda ise adada bulunan yazlık restoran ve bazı ofislerin yıkım işlemleri tamamlanmıştı. 

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Eğlencenin merkeziydi! Şimdi İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığınına döndü

Adanın yan taraflarının Boğaz'da kötü bir görüntü oluşmaması için kapatılmasına karar verilmiş ve moloz yığını olarak söküm işlemleri başlamıştı.

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Eğlencenin merkeziydi! Şimdi İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığınına döndü

Yıkımların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğaz’ındaki tek ada olma özelliğini taşıyan Galatasaray Adası’nda bugüne kadar bir çalışma yapılmamıştı.

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