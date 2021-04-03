"Eğlence sahnesi çekeceğiz" diyerek 500 kişilik parti düzenlediler: Dayım bekçilerin başı hepinizi yakarım
ÜSKÜDAR'da 4 katlı eğlence mekanında yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı. Polisten kaçanlardan bazıları tel örgülere takıldı, bazıları tuvalete saklandı, bazıları ise ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. Bir kadın bekçileri, 'Bekçilerin başı benim dayım, hepinizi yakarım" diyerek tehdit etti. Üst katta uyuduğu için olan bitenden haberinin olmadığını belirten eğlence mekanı yetkilisi ise, "Eğlence sahnesi çekeceklerdi" diye konuştu.
Üsküdar'da "sosyal medyada içerik üreten bir kanal için eğlence sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak parti düzenledi. Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı eğlence mekanına, ihbar üzerine polis saat 03.30 sıralarında baskın yaptı.
Polis, bütün kapıları kilitli olan eğlence mekanına girmeye çalışırken içeride bulunan ve çoğunluğu turist olan yaklaşık 500 kişi arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Polis, gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadı.
Eğlence mekanından kaçamayanlar ise gizli bölmelere, masa altlarına, tuvaletlere ve perde arkalarına saklandı. Polis mekanın içinde yaptığı incelemede, üzerinde acil çıkış kapısı yazan kapının açıldığı koridorun sandalye ve masalarla kapatıldığını fark etti. Sandalye ve masalarla kapatılmış bu koridoru geçen polis, teras kata çıkan kapıya ulaştı. Teras kata giren polis sessizce oturmuş bekleyen yaklaşık 100 kişilik bir grupla karşılaştı.
Bir anda polisi karşılarında gören kalabalık grup, kendilerinden önceki grubun kaçarak çıktığı arka çıkışa yöneldi. Polisin yaptığı uyarılara kulak asmadan tel örgüleri aşarak Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin yan tarafında bulunan ormanlık alana çıkan kalabalık ağaçların arasında gözden kayboldu. Polis ormanlık alana çıkarak olay yerinden kaçanları durdurmakta yetersiz kaldı. Takviye istenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.