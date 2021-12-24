Eğitime kar engeli! İşte bugün okulların tatil edildiği illerin tam listesi
Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı eğitime de engel oldu. Bugün de bir çok ilden okulların tatil edildiği haberi geldi. Son haber Van'dan geldi.... İşte okulların kar nedeniyle tatil edildiği il ve ilçelerin tam listesi...
Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı eğitime de engel oldu. Bugün de bir çok ilden okulların tatil edildiği haberi geldi. Şu ana kadar 7 ilde okullar kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildi. İşte okulların haftanın son günü tatil edildiği yerlerin tam listesi...
Son tatil haberi Van'dan geldi
Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeniyle ilimiz merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edilmiştir" denildi.
Sinop ve 3 ilçesinde okullar tatil
Sinop'ta eğitime 1 gün daha ara verildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.
Rize'de öğrenciler bastırdı Vali tatil yaptı!
Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.