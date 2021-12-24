Eğitime kar engeli! İşte bugün okulların tatil edildiği illerin tam listesi

Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı eğitime de engel oldu. Bugün de bir çok ilden okulların tatil edildiği haberi geldi. Şu ana kadar 7 ilde okullar kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildi. İşte okulların haftanın son günü tatil edildiği yerlerin tam listesi...