Eğirdir Gölü'nde doğal yürüyüş yolu oluştu! Turistler akın ediyor...
Isparta Eğirdir Gölü’nde dalga hareketleri ve kum birikmesi sonucu oluşan yaklaşık 1,5 kilometrelik doğal yürüyüş yolu, bölge turizminin yeni odağı oldu.
İki yanı suyla çevrili beyaz kum şeridi, yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir manzara ve fotoğraf karesi sunuyor.
Eğirdir Gölü kıyısında, adaya uzanan sahilde sediment birikimiyle doğal bir yürüyüş yolu ortaya çıktı.
Gölün sığ kesimlerinde ortaya çıkan ve iki yanı suyla çevrili olan beyaz renkli ince şerit, bölge halkının dikkatini çekti.
TURİSTLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Yol boyunca zaman zaman su kuşlarının da görsel şölen sunduğu bu hat, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
