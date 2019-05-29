Ege'deki tatbikatta dikkat çeken görüntü
Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı 'KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı'nın kurtarma safhası tamamlanırken tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası gerçekleştirildi.
Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 18 ülke ve bir uluslararası kuruluştan gözlemcinin katıldığı tatbikatın kurtarma safhası tamamlandı.
Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Bürosundan (ISMERLO) gözlemciler katıldı.
Marmaris Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatın son bölümünde senaryo gereği denizaltı arama kurtarma safhası da gerçekleştirildi.
Tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya ulaşmak için Sonar ile arama yapıldı. Yürütülen çalışmalarda denizaltının yaklaşık 67 metre derinlikte olduğu belirlendi.