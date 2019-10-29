Ege'de yakalanan mülteciler arasındaki yaşlı adam dikkat çekti

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi ve Baba Burnu açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.