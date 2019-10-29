Ege'de yakalanan mülteciler arasındaki yaşlı adam dikkat çekti
Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 71 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalanırken, içlerindeki yaşlı mültecinin zor durumu dikkat çekti.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi ve Baba Burnu açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
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Operasyonda durdurulan harekat halindeki iki ayrı lastik bot içinde 41'i çocuk, 14'ü kadın ve 16'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 71 kaçak göçmen yakalandı. İçlerindeki yaşlı mülteci, sahil güvenlik botuna bindirilirken zorluk çekti.
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71 mülteci geri gönderme merkezinde
Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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