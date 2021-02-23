Ege'de savaş sesleri! Uçak gemisi Türkiye'ye karşı yola çıktı
Türkiye'nin Ege Denizi'nin kalbine ilk kez araştırma gemisi yolladığını yazan Yunan medyası, iki gün sonra başlayacak dev tatbikatın ise bir meydan okuma olduğunu savundu.
Doğu Akdeniz'i müttefiklerini davet ederek bir oyun sahası haline getiren ve neredeyse her hafta tatbikat yapan Yunanistan'da, Türkiye'nin Ege Denizi'nde yaklaşan gövde gösterisi beklendiği gibi ilk haber oldu.
Yunan Genelkurmay Başkanlığı, henüz iki gün önce ABD savaş gemisi USS Porter'la Girit Adası'nın güneyinde tatbikat icra ettiğini resmi internet sitesinden fotoğraflar paylaşarak duyurdu.
Yunan medyası, Türkiye'nin 25 Şubat'ta Ege Denizi ve Akdeniz'de başlatacağı dev deniz tatbikatı Mavi Vatan 2021'in 7 Mart tarihine kadar devam edeceğini manşetlerine taşıdı. Tatbikatta 82 savaş gemisinin yanı sıra aralarında F-16'ların da bulunduğu 27 jet yer alacak.
To Vima gazetesi, geçen yıl koronavirüs nedeniyle icra edilmeyen tatbikatın bu yıl yeniden sahneye konulmasıyla Ankara'nın Atina ile başlayan müzakereleri baltalamaya çalıştığını savundu.