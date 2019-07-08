Ege'de hasat başladı ama sıcaklıklar tütünün kalitesini ve verimini olumsuz etkiledi
Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan ve bin bir emekle yetiştirilen Ege tütününde ‘kırım’ işlemi başladı. Artan girdi fiyatlarından ve iklimsel şartlardan dolayı beklentisi karşılanmayan tütün üreticileri, tütüne alternatif ürün arıyor.
Ege Bölgesi’nin en çok tütün yetiştirilen yeri İç Ege’de tütünlerin hasadına başlandı. ‘Kırım’ olarak adlandırılan tütünlerin toplanma işleminde üreticiler, tütünlerin dallarından toplanıp kurutulmasına kadar bin bir emek veriyor
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Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan ve kalitesi nedeniyle talep gören Ege tütünü, son yıllarda iklim şartlarından olumsuz etkileniyor.
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Artan sıcaklıklardan dolayı sulanmak zorunda kalan tütünlerin kalitesinde ve veriminde sulamanın ardından ciddi anlamda düşüş yaşanıyor.
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Son yıllarda iklimsel şartlardan ve artan girdi fiyatlarından dolayı beklentisi karşılanmayan tütün üreticileri tütüne alternatif ürün arıyor.
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