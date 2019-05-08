Ege’de aynı anda hem tatbikat hem harekat

Ege’de aynı anda hem tatbikat hem harekat

Yunanistan’ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan uluslararası sularda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı esnasında kaçak yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ege’de aynı anda hem tatbikat hem harekat - Sayfa 1

Tatbikatta arama kurtarma konusundaki kabiliyetini göstermek isteyen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, yapılan operasyonda 39 Filistinli ve 1 Iraklı göçmeni kurtararak bu alandaki başarısını kanıtlamış oldu. 

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Ege’de aynı anda hem tatbikat hem harekat - Sayfa 2

Hava Eğitim Komutanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama ve Kurtarma Tatbikatı, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir’in de katılımıyla başladı. 

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Ege’de aynı anda hem tatbikat hem harekat - Sayfa 3

Anadolu Yıldızı-2017’nin ilk aşamasında, Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde “İzmir” isimli kuru yük gemisi ile “Kemal Reis” isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu gelen yardım talebi üzerine ekipler harekete geçti. 

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Ege’de aynı anda hem tatbikat hem harekat - Sayfa 4

Yunanistan’ın Sakız ve Midilli adalarının arasında kalan bölümde gerçekleşen senaryo gereği olayda, yanan ve batan kuru yük gemisinin yardım çağrısı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ve Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine bildirildi. 

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