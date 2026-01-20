Egea ve Sandero'dan daha ucuz! 2.050 km menzil, rekor fiyat

SAIC grubunun alt markalarından biri olan Roewe, yeni şarj edilebilir hibrit sedan modeli M7 DMH ile tam olarak bunu yaptı. Araç, iddialı teknik verileri ve Avrupa için neredeyse "imkansız" denilebilecek fiyat etiketiyle, otomotiv sektöründe ezberleri bozan bir örnek olarak öne çıkıyor.Roewe markasının yeni şarj edilebilir hibrit sedanı için ön sipariş süreci geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda başlatılmıştı.