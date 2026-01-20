BIST 12.806
Egea ve Sandero'dan daha ucuz! 2.050 km menzil, rekor fiyat

SAIC çatısı altındaki Roewe markasının yeni sedanı M7 DMH, iddialı teknik verileri ve Avrupa'da hayal bile edilemeyecek fiyatıyla otomotiv dünyasında tüm ezberleri bozan bir örnek olarak öne çıkıyor.

Egea ve Sandero'dan daha ucuz! 2.050 km menzil, rekor fiyat - Resim: 1

Otomotiv dünyası son yıllarda büyük bir değişim içinde, ancak bazen öyle bir model ortaya çıkıyor ki; tüm dengeleri alt üst ediyor.

Egea ve Sandero'dan daha ucuz! 2.050 km menzil, rekor fiyat - Resim: 2

SAIC grubunun alt markalarından biri olan Roewe, yeni şarj edilebilir hibrit sedan modeli M7 DMH ile tam olarak bunu yaptı. Araç, iddialı teknik verileri ve Avrupa için neredeyse "imkansız" denilebilecek fiyat etiketiyle, otomotiv sektöründe ezberleri bozan bir örnek olarak öne çıkıyor.Roewe markasının yeni şarj edilebilir hibrit sedanı için ön sipariş süreci geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda başlatılmıştı. 

Egea ve Sandero'dan daha ucuz! 2.050 km menzil, rekor fiyat - Resim: 3

ÇİN PAZARINDA TAMAMEN ERİŞİLEBİLİR DURUMDA

Araç şu anda Çin pazarında tamamen erişilebilir durumda ve satışları devam ediyor. Avrupa pazarına ne zaman giriş yapacağı henüz netlik kazanmasa da sunduğu veriler, ülke sınırlarını aşarak küresel ölçekte dikkat çekmeyi başarmış durumda.

Egea ve Sandero'dan daha ucuz! 2.050 km menzil, rekor fiyat - Resim: 4

TASARIMIN  ARKASINDAKİ İSİM: JOSEF KABAN


Roewe M7 DMH'nin tasarımı, sıradan bir ekonomik araçtan ziyade premium bir Avrupa otomobilini andırıyor. Bu elbette ki tesadüf değil. 

