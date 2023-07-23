Ege ya da Akdeniz plajları değil! Elazığ'daki Hazar Gölü!

Hazar Gölü’nün başlı başına bir değer olduğunu vurgulayan işletme sahiplerinden Mehmet Bahçeci, “Ege ve Akdeniz’i aratmıyor sözü burada gerçeğe yansıyor. Bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için yoğun bir talep var. Buraya gelen insanların mimiklerine baktığımız zaman çok mutlu olduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Doğu ve Güneydoğu başta olmak İç Anadolu’dan, hatta Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen vatandaşlarımız da var. Şu an burada yabancı turistlerimiz de var. Burada bulunan evlerimiz zaten ağustos ayının sonuna kadar dolu. Buraya gelen ya da gelecek olan misafirlerimiz hayal kırıklığı yaşamayacaklardır. Çünkü burası gerçekten güzel bir bölge” dedi.