Ege Kökenli acı haberi paylaştı! Dede acısı yaşıyor...
Ünlü oyuncu Ege Kökenli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, dedesi Teoman Urca’nın vefatını duyurdu. Cenaze törenine dair detayları da paylaşan Kökenli, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek takipçilerine üzücü haberi aktardı.
Birçok başarılı projede rol almış olan Ege Kökenli, 2022’de Lior Ahituv ile hayatını birleştirmişti. Ancak geçtiğimiz yıl, Kökenli, sosyal medya üzerinden hamile olduğunu duyurmuş, ancak ne yazık ki kısa bir süre sonra bebeğini kaybetmişti. Gebeliğinin 22. haftasında yaşadığı trajik kaybı şu sözlerle duyurmuştu:
"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında, her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik. Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz."
Kökenli, şu an ise dedesinin kaybıyla sarsılmış durumda. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında, "Bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından dedemi Kilyos Mezarlığı’na defnedeceğiz," ifadelerini kullandı.
Ege Kökenli'nin yaşadığı acı, yakın çevresi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Hem fiziksel hem duygusal olarak zor bir dönemden geçen ünlü oyuncuya, tüm takipçileri destek mesajları gönderdi.