BIST 1.850
DOLAR 11,86
EURO 13,40
ALTIN 692,92

Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı

Demirören Haber Ajansı
Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul ve Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Dinçtürk tarafından yapılan bilimsel araştırma sonucunda Ege Bölgesi'nde çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı.

Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul ve Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Dinçtürk tarafından yapılan bilimsel araştırma sonucunda Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı.

18
Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı

Hastalığa 'Pasteurellosis' hastalığı ile benzerlik gösterdiği için 'yalancı pastörella' adı verildi.

28
Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı

Yeni ortaya çıkan hastalık türünün levreklerin ölümüne neden olduğunu söyleyen Tanrıkul, "Bulaşıcı olan bu hastalık balık çiftliklerinde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün hastalığın yayılma alanı genişliyor ve kültür balıkçılığına zarar veriyor. Zamanla kayıplar çok yüksek olacaktır. Su akıntıları veya çiftlikten kaçan balıklarla hastalık yayılacaktır" dedi.

38
Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı

Hastalıkla ilgili detayların yer aldığı bilimsel çalışmanın uluslararası Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society adlı dergide yayınlandığını anlatan Tanrıkul, bu hastalık türüne dışarıdan bakıldığında bir belirti göstermediğini ancak otopsi yapıldığında dalaktaki büyümeyle anlaşıldığını ifade etti.

48