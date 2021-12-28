Ege Bölgesi'ndeki çiftliklerde yetiştirilen levreklerde ölümcül bir hastalık türü saptandı

Yeni ortaya çıkan hastalık türünün levreklerin ölümüne neden olduğunu söyleyen Tanrıkul, "Bulaşıcı olan bu hastalık balık çiftliklerinde yayılmaya devam ediyor. Her geçen gün hastalığın yayılma alanı genişliyor ve kültür balıkçılığına zarar veriyor. Zamanla kayıplar çok yüksek olacaktır. Su akıntıları veya çiftlikten kaçan balıklarla hastalık yayılacaktır" dedi.