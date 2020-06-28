Efsanevi rock grubu Rolling Stones'dan ABD Başkanı Trump'a rest
Efsanevi rock grubu Rolling Stones, şarkılarını izinsiz kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a bu duruma devam etmesi halinde dava açacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başı bu kez seçim mitinginde izinsiz kullandığı şarkılar sebebiyle derde girdi.
15
Efsanevi rock grubu Rolling Stones, şarkılarını izinsiz kullanan Trump aleyhinde dava açmaya hazırlanıyor.
25
Rolling Stones'un avukatları, ABD Başkanı'nın mitinglerinde 'You Can't Always Get What You Want' parçası çalınmaya devam ederse hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.
35
Trump'ın Oklahoma'daki mitinginin kapanışı söz konusu parça ile yapılmıştı. Trump, 2016 seçimleri öncesinde de aynı parçayı izinsiz olarak kullanmıştı. Rolling Stones, sosyal medyada, "Trump'ı desteklemiyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
45