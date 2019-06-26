Efsane oyun Age of Mythology geri dönüyor
Age of Empires’ın Kreatif Direktörü Adam Isgreen verdiği bir röportajda Age of Mythology oyununun geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.
Ensemble Studios tarafından ilk kez 2002 yılında piyasa sürülen ve uzun yıllar boyunca strateji oyunu tutkunlarının gözdesi olan Age of Mythology, çok yakında geri dönebilir.
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Age of Empires serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkan gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Mythology, çeşitli Mısır, Yunan ve İskandinav tanrılarını yönetmenize imkan tanıyordu.
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Medeniyetleri sıfırdan kurulduğu, doğaüstü güçlere sahip olunduğu ve online olarak karşınızdaki kişilerle savaşılan oyun, çok yakında geri dönebilir.
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Age of Empires’ın Kreatif Direktörü Adam Isgreen, Eurogamer ile yaptığı röportajda, Age of Mythology'yi geride bırakmalarının çok zor olduğunu söyledi.
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