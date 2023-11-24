Efsane Kasım indirimi kuyruğu! Şaşkına çeviren görüntüler, saatlerce beklediler

Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt’ta bir alışveriş Merkezi’nin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi. Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu. Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.