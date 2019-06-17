Efsane kaleci Peter Schmeichel ikinci kez evlendi eşi Playboy güzeli
Danimarkalı efsane Peter Schmeichel, 55 yaşında Laura von Lindholm ile ikinci evliliğini yaptı.
1991 - 1999 yılları arasında Manchester United takımının kaleciliğini yapan, defalarca Premier League ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Peter Schmeichel (55) Laura von Lindholm'ün (46) ile evlendi.
16
Çiftin nikahına 200'den fazla davetli katıldı. Eski karısı Bente'den boşanan Danimarkalı kaleci, 2014'ten bu yana von Lindholm ile beraberdi ve ikilinin bir ayrılık süreçleri oldu.
26
2017'de tekrar bir araya gelen çift evlilik kararı aldı.
36
2013'te 31 yıllık evliliğini bitiren Schmeichel'ın iki çocuğu bulunuyor.
46