Efsane ikili filmden sonra dizide de birlikte rol alacaklar! Kral Kaybederse için Beren Saat'e teklif gitti

14 Yıl önce Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterlerine hayat veren Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra Netflix'in film projesi ile başrol paylaşmak üzere geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlanan dizide birlikte rol alacakları öne sürüldü.