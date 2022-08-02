Efsane ikili filmden sonra dizide de birlikte rol alacaklar! Kral Kaybederse için Beren Saat'e teklif gitti
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ Aşk-Memnu dizisindeki partnerlikleri ile yıllar geçmesine rağmen gündemlerden düşmüyorlardı. Geçtiğimiz aylarda dijital bir filmde başrol paylaşmak için bir araya gelen Beren Saat ve kıvanç Tatlıtuğ'un Kral Kaybederse dizisinde birlikte rol alacakları iddia edildi.
14 Yıl önce Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter karakterlerine hayat veren Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra Netflix'in film projesi ile başrol paylaşmak üzere geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Ünlü isimlerin Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse kitabından uyarlanan dizide birlikte rol alacakları öne sürüldü.
Son olarak Yakamoz S-245 projesiyle dijital bir platform olan Netflix'te izleyiciyle buluşan Kıvanç Tatlıtuğ, ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanacak olan Kral Kaybederse dizisiyle tekrar beyaz kutuda olacak.
Star TV'nin iddialı projelerinden olacağı düşünülen Kral Kaybederse'de başrolü üstlenecek olan Tatlıtuğ'un partneri olarak Aşk-ı Memnu'daki unutulmaz rol arkadaşı Beren Saat'e teklif götürüldüğü öğrenildi.
OGM Pictures yapımın imzasını atacağı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturacağı Kral Kaybederse'de Tatlıtuğ'a partner arayışı devam ediyor.