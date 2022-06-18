Efsane günler geliyor! Bugünlerde gördüğünüz rüyalar haberci olabilir: Dinçer Güner'den burç yorumları...

Venüs, Satürn ve Neptün açısı bu sefer işleri iyiye götürüyor. Bizim için fırsat niteliğinde olan bugünlerde attığımız her adım, bereketiyle ve güzelliğiyle gelmeli... Nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmayılıyız? Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı: