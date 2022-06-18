Efsane günler geliyor! Bugünlerde gördüğünüz rüyalar haberci olabilir: Dinçer Güner'den burç yorumları...
Kendine has cümleleriyle okuyucudan sempati toplayan ve her dediği çıkan Dinçer Güner, günlük astrotüyoları ve 18 Haziran 2022 burç yorumlarını yazdı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler...
Venüs, Satürn ve Neptün açısı bu sefer işleri iyiye götürüyor. Bizim için fırsat niteliğinde olan bugünlerde attığımız her adım, bereketiyle ve güzelliğiyle gelmeli... Nelere dikkat etmeli, nelerden kaçınmayılıyız? Dinçer Güner, sizler için günü kurtaracak astrotüyolar ve günlük burç yorumlarını yazdı:
''Venüs, Neptün ile güzel bir kontak kurarak dünkü Venüs-Satürn sert etkileşimini yumuşatmaya başlıyor. İlişkiler, aşk, sevgi gibi konularda yaşanan gerginlikler ve zorluklar hafiflemeye başlıyor. Özür dilemek, barışmak, arayı tekrar ısıtmak için doğru zaman...
Yeni birileriyle tanışabilir, romantik buluşmalar yapabilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek için doğru bir zamandır. Kendimize yeni kıyafetler, takılar vb. alabiliriz, ama bütçeyi de zorlamadan...
Yaratıcı çalışmalar yapmak için idealdir. Güzel resimler çekmek, videolar çekmek, sanatla ilgilenmek, bir şeyler boyamak, dans etmek gibi aktiviteler için de idealdir.