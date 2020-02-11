Efsane futbolcu Pele'nin son hali içler acısı! Evden çıkmaya utanıyor

Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan ve 2015'te de prostat ameliyatı olan Pele'nin durumuyla ilgili Oğlu Edinho Globo televizyonuna babasının durumuyla ilgili açıklamalar yaparken şu ifadeleri kullandı; "Düşünün, o bir Kral. Her zaman etkileyici bir figürken, şimdi doğru düzgün yürüyemiyor. Utanıyor, dışarı çıkmak istemiyor.