Efsane futbolcu Pele'nin son hali içler acısı! Evden çıkmaya utanıyor
BREZİLYA ve dünya futbolunun efsane ismi Pele'nin oğlu, babasının son durumuyla ilgili konuştu ve "Desteksiz yürüyemediği için evden çıkmaya utanıyor" dedi.
Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan ve tüm zamanların en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Pepe, geçen yıl idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi gördü. 79 yaşındaki Brezilyalı efsane, kalçasından sorunlar yaşarken; halka açık alanlarda da tekerlekli sandalye ile görülüyor.
Son yıllarda sağlık sorunları yaşayan ve 2015'te de prostat ameliyatı olan Pele'nin durumuyla ilgili Oğlu Edinho Globo televizyonuna babasının durumuyla ilgili açıklamalar yaparken şu ifadeleri kullandı; "Düşünün, o bir Kral. Her zaman etkileyici bir figürken, şimdi doğru düzgün yürüyemiyor. Utanıyor, dışarı çıkmak istemiyor.
Çok kırılgan. Kalça protezi takıldı; ancak uygun bir iyileşme geçirmedi. Serbest hareket edemiyor ve bu onda bir tür depresyona neden oldu. İçine kapanık ve isteksiz"
Bu haziran ayında Pele, Meksika'da kazandığı son dünya kupasının 50. yılını kutlayacak.