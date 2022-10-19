Efsane dizi Çukur hakkında bomba iddia: Yer yerinden oynayacak!
Show TV'de yayınlandığı dönemde 4 sezon boyunca reyting rekorlarını alt üst eden gerek konusu ve oyuncu kadrosuyla gerekse aksiyon dolu sahneleriyle izleyici ekran başına kitlemeyi başarmış Çukur dizisi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı ve yeni sezon için çalışmalar başladı. İşte Çukur dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Televizyon ekranlarının uzun soluklu diziler arasında yerini alan ve adeta işlediği konular, oyuncuların canlandırdığı karakterlerle fenomen haline gelen Çukur dizisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ay Yapım imzalı proje için dijital platformlar ile görüşülmeye başlandığı gelen haberler arasında. Peki Çukur yeni sezonu ne zaman? Çukur dizisinin yeni oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte Çukur dizisi ile ilgili yaşanan son gelişmeleri haberimizde sizler için derledik...
Ay Yapım imzalı Çukur dizisi geri dönmeye hazırlanıyor. 2017 yılında ilk bölümü ile hayatımıza giren ve 4 sezon boyunca reyting rekorlarını alt üst eden Çukur tekrar hayranları ile buluşacak.
Aras Bulut İyinemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erhan Kolçak Köstendil gibi isimlerin rol aldığı dizi hafızalara kazındı.