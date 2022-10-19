Efsane dizi Çukur hakkında bomba iddia: Yer yerinden oynayacak!

Ay Yapım imzalı proje için dijital platformlar ile görüşülmeye başlandığı gelen haberler arasında. Peki Çukur yeni sezonu ne zaman? Çukur dizisinin yeni oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte Çukur dizisi ile ilgili yaşanan son gelişmeleri haberimizde sizler için derledik...