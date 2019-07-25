Efsane dizi Behzat Ç.'nin yeni sezonunda neler olacak?
Behzat Ç. 6 yıl aradan sonra geri dönüyor. Yayımlandığı üç sezonda reyting rekorları kıran dizi, 25 Temmuz Perşembe günü BluTV’de yeniden başladı
Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem yeni sezonun dokuz bölüm süreceğini söyleyerek dizinin devam edip etmeyeceğinin seyircinin takdirine bağlı olduğunu ifade etti.
“Harun karakteri geri dönecek mi”, “Behzat Ç.’nin politik tutumu devam edecek mi” sorularının da sorulduğu Ercan Mehmet Erdem, “Behzat Ç. dönem koşullarına göre hareket eden bir dizi değil” dedi.
Peki, Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var, kadroya katılan yeni isimler kimler?
Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği Behzat Ç’nin, başrolünü diğer sezonlarda olduğu gibi Erdal Beşikçioğlu üstleniyor, usta oyuncuya kadroda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler eşlik ediyor.
Uzun süredir dizi projelerinden uzak olan Nejat İşler’in dizinin kötü karakteri Ercüment Çözer’e hayat vereceği Behzat Ç’de; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir’i yine yalnız bırakmayacak. Dizinin yeni bölümleri bir internet platformunda izleyicisiyle buluşacak.