Efsane dizi Behzat Ç.'nin yeni sezonunda neler olacak?

Peki, Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var, kadroya katılan yeni isimler kimler?

Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği Behzat Ç’nin, başrolünü diğer sezonlarda olduğu gibi Erdal Beşikçioğlu üstleniyor, usta oyuncuya kadroda Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler eşlik ediyor.