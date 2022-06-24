Eflatun bikinisiyle objektiflere takılan Emine Ün'ün gazetecilerden ilginç ricası!

Başrolünde İbrahim Erkal'ın oynadığı "Canısı" filmiyle yıldızı parlayan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan, bir dönemin aranan isimlerinden olan Emine Ün şu sıralar Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Bodrum Bardakçı Koyu'nun plajında görüntülenen Ün, gazetecilerden ilginç bir ricada bulundu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 44 yaşındaki oyuncu muhabirlere "Aman ters ışıkta çekmediniz değil mi? "diye sordu..