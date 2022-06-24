Eflatun bikinisiyle objektiflere takılan Emine Ün'ün gazetecilerden ilginç ricası!
Bir dönemin ekrana damga vuran "Canısı" filminde şarkıcı, oyuncu İbrahim Erkal ile başrolü paylaşan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Emine Ün şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Bodrum'da objektiflere takılan Ün, gazetecilerden ilginç bir ricada bulundu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncunun muhabirlere sorduğu o soru dikkat çekti...
Başrolünde İbrahim Erkal'ın oynadığı "Canısı" filmiyle yıldızı parlayan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan, bir dönemin aranan isimlerinden olan Emine Ün şu sıralar Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Bodrum Bardakçı Koyu'nun plajında görüntülenen Ün, gazetecilerden ilginç bir ricada bulundu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 44 yaşındaki oyuncu muhabirlere "Aman ters ışıkta çekmediniz değil mi? "diye sordu..
Türkiye onu "Canısı" ile tanımıştı
Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı "Canısı" filmi ile hafızalara kazınmıştı.
Sosyal medyada ilgi görüyor
Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın da ilgi odağı oldu.
Magazinin gündeminde
Özellikle eski eşi oyuncu Emre Kınay ile evliliğinden olan kızı Duru ile paylaşımları sık sık magazin sayfalarında yer alıyor.