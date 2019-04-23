Efecan Şenolsun'dan taciz iddialarına yanıt!

“Yaşamayanlar” setinde yaşanan ve rol arkadaşımın gerçeği yansıtmayan ifadesine istinaden başlatılan hukuksal bir süreç içerisindeyiz. Setteki oyuncu meslektaşlarım ve set çalışanları olmak üzere 16 kişinin iddianamede yer alan olayları görmediği ve duymadığı tanık ifadeleriyle sabittir.