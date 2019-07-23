Edremit'te polis memuru ile işletmeci arasında şezlong çatışması! Biri öldü diğeri ağır yaralı

Polis memuru yaşamını yitirdi

Seken kurşunlar çevredeki Mehmet Çoşkun'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.