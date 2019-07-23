Edremit'te polis memuru ile işletmeci arasında şezlong çatışması! Biri öldü diğeri ağır yaralı
BALIKESİR Edremit'teki plajda, polis memuru ile işletmeci arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü. Polis memuru Kadir Ozan Yüce'nin kurtarılamadığı olayda işletmeci Yüksel Karabulut ise ağır yaralandı.
Olay, Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit'e tatil için gelen İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile işletmeci Yüksel Karabulut arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis memuru Kadir Ozan Yüce tabancasını çekip havaya ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu.
Polis memuru yaşamını yitirdi
Seken kurşunlar çevredeki Mehmet Çoşkun'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Ambulansı kaçırdı
Olay yerine gelen 10 ABS 534 plakalı ambulansa ise yaralı Yüksel Karabulut konuldu. Sağlık görevlileri, hafif yaralı Mehmet Çoşkun'a müdahale ederken, Karabulut'un bir yakını ambulansı kaçırdı.