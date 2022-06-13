Ediz Hun yıllar sonra herşeyi ifşa etti: Yeşilçam'da kazanamadık diyenlere inanmayın
Ediz Hun Yeşilçam günlerini, sahne aldığı "10 Küçük Zenci" tiyatro oyununu ve oyunculuğa dair bakış açısını anlattı. Usta oyuncu, "Yıllar sonra ‘Ediz Hun’ dendiğinde nasıl hatırlanmak istiyorsunuz?" sorusunu, "Valla hatırlanacağımı hiç sanmıyorum. Belki bu kitap okuyanların raflarında kalır, bir gün toz alırken düşüp ellerine geçerse hatırlarlar." diye yanıtladı.
Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Ediz Hun mesleği ve hayatını konu alan "Film Gibi Geçti" kitabını, Yeşilçam yıllarını ve sahnelediği tiyatro oyununu anlattı. Ünlü isim dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Ediz Hun, "Günümüzde oyuncuların çok büyük paralar aldıklarından bahsediliyor. Siz bir sürü film yaptınız, o kadar para kazandınız mı?" sorusunu,
"1963’te yarışmayı kazandığımızda birinci gelenlere başrol vereceklerdi. Alacakları ücret de 12 bin 500 lira olarak tayin edilmişti. O zamanlar 40 bin liraya güzel bir Mercedes alırdın. Sonra 12 bin 500, 20 bin, 30 bin ve 40 bin oldu. Tabii Türkan (Şoray) çok daha fazla alıyordu herhalde, o daha profesyoneldi. Velhasıl yani para alınıyordu. Kazanamadık diyenlere inanmayın. Herkes kazandı. Ben Cihangir’de deniz manzaralı daire aldım, adada arsa aldım, üstüne ev yaptırdım." sözleriyle yanıtladı.
"Şimdi oyuncular ‘stylist’lerle çalışıyor, sponsorları var. Siz o dönem kıyafetlerinizi kendiniz alıyormuşsunuz…"
Evet. Gardırop valizlerimiz vardı; onları açar, içine asardık. Kostüm listesi verilirdi, arabama asar giderdim. Mesela Cem Yılmaz’la çalıştım misafir sanatçı olarak. Kendinize ait yeriniz, yatağınız var. Giriyorsunuz, istirahat ediyorsunuz, sonra geliyorlar, buyurun
diyorlar. Refakatçiyle çekime gidiyorsunuz. Cem’i de ayrıca çok severim.