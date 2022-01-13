Edis'in öpüştüğü gizemli güzel Selami Şahin'in kızı Meryem İrem çıktı! Bakın kaç yaşında...

31 yaşındaki popçu Edis'in geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle samimi şekilde eğlendiği anlara ait görüntüler gündem olmuştu. Edis'in yanındaki kişinin kim olduğu merak edilmişti. Edis'in öptüğü kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı Meryem İrem Şahin olduğu ortaya çıktı.