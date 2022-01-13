Edis'in öpüştüğü gizemli güzel Selami Şahin'in kızı Meryem İrem çıktı! Bakın kaç yaşında...
Popçu Edis'in geçtiğimiz günlerde öpüşürken görüntülendiği gizemli sevgilisi Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin çıktı! Peki Meryem İrem Şahin kimdir ve kaç yaşında?
31 yaşındaki popçu Edis'in geçtiğimiz günlerde sarışın bir güzelle samimi şekilde eğlendiği anlara ait görüntüler gündem olmuştu. Edis'in yanındaki kişinin kim olduğu merak edilmişti. Edis'in öptüğü kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in 26 yaşındaki kızı Meryem İrem Şahin olduğu ortaya çıktı.
Son dönemin yükselen ismi şarkıcı Edis, geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekanda sarışın bir güzelle dudak dudağa görüntülenmiş, samimi bir şekilde görüntü vermişti.
Habertürk'te yer alan habere göre; Kim olduğu merak edilen güzelin, Selami Şahin - Didem Şahin çiftinin kızları Meryem İrem Şahin olduğu öğrenildi.
İkili hakkında aşk yaşadıkları iddiası ortaya atılırken, İrem Şahin'in yakın çevresinden yapılan açıklamada ise, "Edis ile yakın arkadaşlar" denildi.