BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84

Edis'in asistanıyla yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı: Bakın kendisini nasıl savundu

Edis'in asistanıyla yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı: Bakın kendisini nasıl savundu

Oyuncu eşi Bensu Soral'dan boşanacağı konuşulan Hakan Baş, Edis'in asistanıyla yakalanınca paniğe kapıldı. Baş'ın savunması şaşırttı.

Edis'in asistanıyla yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı: Bakın kendisini nasıl savundu

2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

114
Edis'in asistanıyla yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı: Bakın kendisini nasıl savundu

Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmişti.

214
Edis'in asistanıyla yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı: Bakın kendisini nasıl savundu

Sonrasında Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

314
Edis'in asistanıyla yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş faka bastı: Bakın kendisini nasıl savundu

Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok" demişti.

414