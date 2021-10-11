Edis-Zeynep Bastık dansına Gülben Ergen'den destek: Kim rahatsızsa o kişi sorunlu!

Yakın arkadaş olduklarını her fırsatta ifade eden ünlü şarkıcılar Edis Görgülü ve Zeynep Bastık, son yayınlanan dans videoları ile sosyal medyayı yerinden oynattı. Sarmaş dolaş dans ettikleri görüntüler internete düşer düşmez yüzlerce tepki mesajı alan ünlü şarkıcılar, sosyal medyanın trend tabiriyle adeta 'linç yedi.' Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Instagram hesabından paylaşım yaparak, “Edis ve Zeynep’in dansı kimi rahatsız ediyorsa sorunludur o kişi!”dedi.