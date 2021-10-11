Edis-Zeynep Bastık dansına Gülben Ergen'den destek: Kim rahatsızsa o kişi sorunlu!
Ünlü şarkıcılar Edis ve Zeynep Bastık'ın bir partide yaptıkları seksi ve samimi dans sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bazı takipçileri dansı beğenirken, bazıları da Zeynep Bastık’a “Sen evlisin” diyerek tepki gösterdi. Gülben Ergen, Zeynep Bastık ev Edis'i linçleyenlere kendi hesabından yanıt verdi.
Yakın arkadaş olduklarını her fırsatta ifade eden ünlü şarkıcılar Edis Görgülü ve Zeynep Bastık, son yayınlanan dans videoları ile sosyal medyayı yerinden oynattı. Sarmaş dolaş dans ettikleri görüntüler internete düşer düşmez yüzlerce tepki mesajı alan ünlü şarkıcılar, sosyal medyanın trend tabiriyle adeta 'linç yedi.' Ünlü şarkıcı Gülben Ergen Instagram hesabından paylaşım yaparak, “Edis ve Zeynep’in dansı kimi rahatsız ediyorsa sorunludur o kişi!”dedi.
Edis Görgülü'nün geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının lansmanında Zeynep Bastık ile dans ederken çekilen videolarına tepkiler yağdı.
Samimi pozlarından rahatsızlık duyan sosyal medya kullanıcıları ateş püskürdü. Zeynep Bastık'ın evli olması üzerinden çok sert eleştiriler geldi.
İşte o eleştirilerden sadece bazıları...