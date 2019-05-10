Edis sosyal medyada tiye aldı! Aleyna Tilki ve İrem Derici yorum yaptı
Edis, hakkında çıkan "Ünlü popçu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi" haberlerini ti'ye alan bir paylaşım yaptı. İrem Derici ve Aleyna Tilki yorum yaptı.
Edis, hakkında çıkan "Ünlü popçu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi" haberleriyle ilgili olarak sosyal medyada, ti'ye alan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine Aleyna Tilki ve İrem Derici, Edis'in paylaşımına yorum yaptı.
Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis'in birlikte seyahat ettiği genç popçu Aleyna Tilki ile ilgili paylaşımı güldürmüştü. Edis, Aleyna’nın uçaktan bir fotoğrafını paylaşıp “Uçak düşerse Türk popu bitiyor” notu düşmüştü.
Edis, hakkında çıkan "Ünlü popçu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi" haberlerini ti'ye alan bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, şömine başında oturduğu anları sosyal medya hesabından, "Türk Pop'u bitiyor' diyerek ateşli bir tartışma başlatan genç popçu şömine başında" notuyla paylaştı. Edis'in paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İrem Derici, Edis'in bu paylaşımına ''Fıdkshahsjdjdj dayaklıksın 😍'' yorumunu yaptı.