Edis, sahne öncesinde fenalaştı, ateşi 39'u buldu! Sahneye serumla çıktı

Dans koreografileriyle en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Edis Görgülü, geçtiğimiz gün Kapadokya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nde sahne aldı. Sahne öncesi rahatsızlık yaşayan Edis, 3 saat gecikmeli olarak sevenleriyle buluştu. Serumla sahneye çıktığını söyleyen başarılı şarkıcı, bakın hayranlarından nasıl özür diledi...