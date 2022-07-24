Edis, sahne öncesinde fenalaştı, ateşi 39'u buldu! Sahneye serumla çıktı
Kapadokya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nde ünlü popçu Edis sahne aldı. Sahneleriyle çok konuşulan Edis, koreografileriyle en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Festivaldeki konserinden önce rahatsızlanan Edis'in ateşinin 39lara çıktığı öğrenildi. Sahneye 3 saat geç çıkan başarılı şarkıcı, her şeyi anlattı ve hayranlarından özür diledi. Bakın neler söyledi...
Dans koreografileriyle en çok dikkat çeken isimlerden biri olan Edis Görgülü, geçtiğimiz gün Kapadokya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nde sahne aldı. Sahne öncesi rahatsızlık yaşayan Edis, 3 saat gecikmeli olarak sevenleriyle buluştu. Serumla sahneye çıktığını söyleyen başarılı şarkıcı, bakın hayranlarından nasıl özür diledi...
Kapadokya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kapadokya Balon Festivali"nde ünlü popçu Edis sahne aldı. Edis, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki festivale çeşitli ülkelerden katılan sıcak hava balonları, akşam saatlerinde etkinlik alanındaki yerlerini aldı.
Havanın kararmasıyla balonlar ışık gösterisi yaptı.