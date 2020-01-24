Edis 'ifşa videosu' hakkında konuştu Kubilay Aka'nın da mesajları ifşa olmuştu
Kubilay Aka'nın mesajlarının ifşa olmasının ardından şarkıcı Edis Görgülü'nün sosyal medyada 'Edis ifşa' videosunun yayıldığı iddia edildi.
Son zamanlarda sosyal medyada ifşaların artmasıyla ünlülerin başı derde girdi. Kubilay Aka'nın mesajlarının geçtiğimiz hafta ifşa olmasının ardından şarkıcı Edis Görgülü'nün de bir videosunun ifşa edildiği iddia edildi. ''Edis ifşa'' adı altında yayılan video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kubilay Aka mesajların kendisine ait olduğunu doğrularken Edis Görgülü, videodaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Instagram'da bir hesaptan yayılan 'Edis ifşa' iddiası bir anda sosyal medyanın gündemi oldu ve herkes Edis Görgülü'nün o görüntülerini aramaya başladı.
Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişi Edis Görgülü değildi. Fiziksel özellikleri Edis'e benzeyen kişi Ricky adını kullanan 25 yaşındaki Riccardo Cossarini isimli bir İtalyan çıktı.