Edis 'Fan Token' adıyla kendi kripto parasını çıkardı! Borsada satacak
Ünlü şarkıcı Edis, 'Edis Fan Token' adıyla kendi kripto parasını piyasaya sürdü.
Müzik kariyerindeki başarısı kadar son dönemde şarkıcı arkadaşı Zeynep Bastık ile yaptığı seksi dansla gündemden düşmeyen Edis'ten çok konuşulacak bir adım geldi. Şarkıcı Edis kendi kripto parasını çıkardı.
Ünlü yıldız Edis ile kripto para borsası Icrypex Edis Fan Token'i satışa çıkarıyor.
Tanıtım toplantısında “Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan ilk kişilerden olmayı çok istedim" diyen Edis, kripto para piyasasını yakından takip ettiğini belirtti.
Edis Fan Token ön satışa çıkıyor
Ünlü yıldız Edis ile kripto para borsası Icrypex’in hayata geçirdiği Edis Fan Token ön satışa çıkıyor.