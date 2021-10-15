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Edis 'Fan Token' adıyla kendi kripto parasını çıkardı! Borsada satacak

Edis 'Fan Token' adıyla kendi kripto parasını çıkardı! Borsada satacak

Ünlü şarkıcı Edis, 'Edis Fan Token' adıyla kendi kripto parasını piyasaya sürdü.

Edis 'Fan Token' adıyla kendi kripto parasını çıkardı! Borsada satacak

Müzik kariyerindeki başarısı kadar son dönemde şarkıcı arkadaşı Zeynep Bastık ile yaptığı seksi dansla gündemden düşmeyen Edis'ten çok konuşulacak bir adım geldi. Şarkıcı Edis kendi kripto parasını çıkardı.

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Edis 'Fan Token' adıyla kendi kripto parasını çıkardı! Borsada satacak

Ünlü yıldız Edis ile kripto para borsası Icrypex Edis Fan Token'i satışa çıkarıyor. 

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Edis 'Fan Token' adıyla kendi kripto parasını çıkardı! Borsada satacak

Tanıtım toplantısında “Türkiye’de bu teknolojiyi kullanan ilk kişilerden olmayı çok istedim" diyen Edis, kripto para piyasasını yakından takip ettiğini belirtti.

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Edis 'Fan Token' adıyla kendi kripto parasını çıkardı! Borsada satacak

Edis Fan Token ön satışa çıkıyor

Ünlü yıldız Edis ile kripto para borsası Icrypex’in hayata geçirdiği Edis Fan Token ön satışa çıkıyor. 

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