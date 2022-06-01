Edis enerjisiyle Harbiye'yi salladı! Kıyafeti Tarkan'a mı özendi dedirtti
Yaptığı her şarkısıyla hit olan ünlü popçu Edis Harbiye açık hava konserinde sevenlerine inanılmaz bir gece yaşattı! Edis akustik performansıyla da göz doldurarak, herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı! Sahne kıyafeti ise akıllara Tarkan'ı getirdi. Bazı takipçileri Tarkan'a özeniyor yorumunu yaptı.
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Globe Liv ve Hypers Organizasyonuyla düzenlenen üç günlük konser serisine başlayan Edis, ilk konserini önceki gece vererek, sevenleriyle buluştu!
Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, ünlü popçu, enerjisi, sahne şovu, dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla sevenlerine unutulmayacak bir gece yaşattı!
Hayran bırakan akustik performans..
Konserinde, ilk kez akustik performans sergileyen yakışıklı popçu, yeni albümünün 1 Temmuz'da çıkacağını söyleyerek, müjdeyi verdi..
Unutulmaz dans şovları..
Ünlü pop yıldızı, şarkılarının yanı sıra sahne dekoruyla da göz kamaştırdı! Dijital efektler, ışık ve dans gösterilerine unutulmaz sahne şovlarına Edis'e 18 kişilik dans ekibi eşlik etti.