Edis davayı kaybetti 1 milyon TL'den fazla ödeme yapmak zorunda kaldı
Menajerlik şirketiyle davalık olan Edis Görgülü'nün davacı şirkete 1 milyon 387 bin lira ödemesine hükmedildi.
Menajerlik şirketi 2019 yılında Edis Görgülü'nün kendilerinden ayrılıp ortağı olduğu Palm Records şirketine geçtiğini öğrenince 1 milyon 287 bin liralık alacak davası açmıştı.
Bon prodüksiyon ve Palm Records arasında ticari defter ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemede davacı menajerlik şirketinin Edis Görgülü'nün şirketinden alacaklı olduğuna karar verildi.
Yazılı açıklamada bulunan Bon Prodüksiyon Yapım Şirketi'nin sahibi Bilal Oğuz "Üç tane davamız var birini kazandık. 1 milyon 387 bini kazandık, fakat Edis ve babası dava sürecinde şirketi devrettiği için tahsilat alamıyoruz" dedi.
Bon Prodüksiyon menajerlik şirketi ile Edis Görgülü arasında 2018 yılında bir menajerlik sözleşmesi imzalandığı iddia edilmişti.