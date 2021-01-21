Edirne'yi maymunlar bastı! Tunca nehri taşınca Bulgaristan'dan getirdi halk şaşkın
EDİRNE yüzlerce su maymununun işgali altına girdi. Geçen hafta Tunca Nehri'ndeki taşkın, yüzlerce su maymununu Edirne'ye getirdi. Bulgaristan'da kürkleri için yetiştirilen su maymunları fotoğraf ve belgeselcilerin büyük ilgisini çekti.
Bulgaristan'da aşırı yağış nedeniyle taşan Tunca Nehri'nin sularıyla birlikte yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Tunca ve Meriç nehirleri kıyısındaki sulak alanlara yerleşen su maymunları, kurbağa ve bitki kökü yiyerek besleniyor. Su maymunları havadan görüntülendi.
Geçen hafta etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin taşmasına neden oldu. Tunca nehrinin Bulgaristan'da da taşkına neden olmasıyla anavatanı Güney Amerika olan yüzlerce su maymunu Edirne'ye geldi. Bulgaristan’daki çiftliklerde kürkleri için özel yetiştirilen su maymunlarının Edirne'ye gelmesi, vatandaşlarda heyecan yarattı.
Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısındaki sulak alanlarda yaşamaya başlayan su maymunları, kurbağa ve bitki kökleri yiyerek besleniyor.
Kemirgen hayvan türlerinden olan su maymunlarının görünüşlerinin dev bir fareyi andırdığı erkeklerinin 8, dişilerinin ise yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.