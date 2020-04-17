Edirne'nin yöresel lezzeti kaçamak tarifi!
Edirne'nin enfes lezzetlerinden biri olan kaçamak tarifine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Kısa süre içerisinde hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete bayılacaksınız.
Malzemeler
3 su bardağı su
350 gram mısır unu
1 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı tereyağ
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Bir tencerede suyu kaynatın. İçine tuzu ilave edip kaynatmaya devam edin.Kaynayan suyun altını kapatın.
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Mısır ununu tahta kaşıkla karıştırarak yavaş yavaş suya ekleyin.
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Tencerenin altını tekrar açıp kısık ateşte bulamaç haline gelene kadar pişirin.
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