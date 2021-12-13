Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti
EDİRNE'den son gelen haberler korkunç! Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan kentten acı haber de az önce geldi. Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu.
Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor. Enez ilçesinde Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 vatandaş AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Araçlarda mahsur kaldılar
Taşan yağmur suları nedeniyle bazı otomobillerin üzeri suyla kaplanırken, yolda araçlarında mahsur kalan sürücüler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Öte yandan yağışlar İpsala’nın Kocahıdır Köyü’nde de etkili oldu. Hamzadere Barajı’nın taşmasına sebep olan yağışların ardından bölgede olumsuzluklar yaşandı.
Cansız bedeni bulundu
Edirne’nin Enez ilçesinde meydana gelen selde Sultanice köyünde suya kapılıp kaybolan Murat Güneş’in cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin evinin yakınında bulduğu Güneş’in cenazesi Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.