Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak sele dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor. Enez ilçesinde Keşan - Enez yolu ulaşıma kapatıldı. Şiddetli akıntı sebebiyle Keşan-Enez karayolu üzerinde yer alan Şabanmera kavşağından itibaren yol trafiğe kapatılırken aynı zamanda Vakıf köy sahilinde de mahsur kalan 5 vatandaş AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.