Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 20 kilometreyi buldu
BULGARİSTAN'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.
İhracat yükü taşıyan yaklaşık 800 TIR, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
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İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren TIR sürücüsü Barış Şay, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını söyledi.
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Şay, TIR kuyruğunun Bulgaristan'ın tek peronla çalışmasından kaynaklandığını belirtti.
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TIR sürücüsü Metin Sarıca ise Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tırların beklediğini ve kuyruk oluştuğunu aktardı.
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