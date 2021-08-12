Edirne'de yiyenler hayran kaldı! Çin'den teklif geldi Japonya ABD Almanya sıraya girdi
EDİRNE'de Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan ve saray mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan badem ezmesinin ünü dünyaya yayılıyor.
Geçmişi Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan badem ezmesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra başta Çin olmak üzere Japonya, Almanya, Amerika ve dünyanın birçok yerinden yoğun ilgi görmeye başladı
Şubat ayında coğrafi işaret alan ve tescillenen badem ezmesine güven ve ilgi arttı. Bir dizi ziyaret için kente gelen Çinli yatırımcılar, badem ezmesinin üretim ve satışı için Şekerleme Ustası Arif Meriç’e teklif sundu.
Edirne’de 40 yılı aşkın süredir Osmanlı lezzetleri üreten Şekerleme Ustası Arif Meriç, Çin’den gelen İpekyolu heyetinin badem ezmesine hayran kaldığını ve yaşadıkları bölgede bunun tanıtım, üretim ve satışını yapmak için talepte bulunduklarını söyledi.
Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan bu tarihi lezzetlerin ününün dünyaya yayıldığını aktaran Meriç, “Yüzlerce yıl hep saraylarda yapılmış yenmiş ve bütün dünyaya da buradan badem ezmesi gitmiş." dedi.