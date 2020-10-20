Edirne'de tepki çeken görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
EDİRNE'de Tunca Nehri'nin debisi düşünce ortaya çıkanlar tepki çekti.
Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşandı. Yazdan bu yana düşük seviyelerde akan nehrin yüzeyinin bir bölümü yosunlarla kaplandı.
18
Sığ kesimlerde ise nehre önceden atılan çöpler görülmeye başlandı.
28
Tarihi Tunca Köprüsü civarında suyun içerisinde yer alan koltuk, otomobil lastiği ve çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.
38
Çevre kirliliğine yol açan ve akarsuyu kirletenleri kınadıklarını belirten vatandaşlar, çevrenin emanet olarak görülmesi gerektiğini belirtti.
48