Edirne'de tamirle başladı üretime geçti! Avrupa Afrika'dan sipariş yağıyor
EDİRNE’de 23 yaşındaki Mutlu Çınarkök, dedesinin ‘kaynakçılık ve tarım makineleri tamiri üzerine’ 46 yıl önce Tayakadın köyünde başladığı işte şimdi dünyaya ihraç yapıyor.
23 yaşındaki genç girişimci esnaf Mutlu Çınarkök, dede mesleğini büyük bir aşkla devam ettiriyor. Trakya’nın tek saman balya makinesi üreticisi Edirneli Mustafa Çınarkök ve oğlu Mutlu Çınarkök’ün başarısı Avrupa’ya yayılıyor.
Trakya’nın tek saman balya makinesini üreten ve iki yılda 20 saman balya makinesi üreten baba-oğul, Yunanistan’a bir, Afrika’ya ise 3 adet balya makinesi sattı. Avrupa’ya toprak işleme ve gübreleme makineleri ihracatı da yapan Çınarkök ailesi, gece gündüz demeden üretmeye devam ediyor.
Baba-oğul üretim: Babadan oğula geçen bir mesleğe sahip olan Mustafa Çınarkök, şimdilerde işini kendi oğlu ile birlikte yürütüyor. Makine mühendisliğinden mezun olan Mutlu Çınarkök, ürettikleri saman balya makinelerinin tasarımını ve parçalarını yapıyor. Salgın sürecinde de üretmeye devam eden baba-oğul ürettikleri makineleri, Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyor.
Oğlu ve torununa devretti: Edirne’nin Tayakadın köyünde 46 yıl önce kaynakçılık atölyesi açan işletmenin kurucusu 69 yaşındaki Arif Çınarkök, balya makinesi tamiriyle başladığı işi sanayi sitesinde açtığı işyeri sonrasında oğlu ve torununa devretti. Kaynak ve tamirle işe başlayan Çınarkök ailesi, işlerin ilerlemesinin ardından kendi ürettikleri makineleri Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç etmeye başladı.