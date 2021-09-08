Edirne'de tamirle başladı üretime geçti! Avrupa Afrika'dan sipariş yağıyor

Baba-oğul üretim: Babadan oğula geçen bir mesleğe sahip olan Mustafa Çınarkök, şimdilerde işini kendi oğlu ile birlikte yürütüyor. Makine mühendisliğinden mezun olan Mutlu Çınarkök, ürettikleri saman balya makinelerinin tasarımını ve parçalarını yapıyor. Salgın sürecinde de üretmeye devam eden baba-oğul ürettikleri makineleri, Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyor.