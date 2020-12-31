Edirne'de 'senin canını yiyeyim' sosyal medyada olay! Alkollü sürücü paylaşım rekoru kırıyor

5 yıl el konuldu: Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz 3'üncü kez alkollü araç kullanıp sokağa çıkma ihlali yapan sürücü A.D.'ye 11 bin 145 lira para cezası uygularken ehliyetine de 5 yıl el koydu.