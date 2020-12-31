Edirne'de 'senin canını yiyeyim' sosyal medyada olay! Alkollü sürücü paylaşım rekoru kırıyor
EDİRNE'de polise 'senin canını yiyeyim' diyen alkollü sürücü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Polisin defalarca kimliğini istemesi üzerine alkollü sürücünün ısrarla 'telefonumu ver' demesi ilk başta anlaşılamadı. En son 'Benim kimliğim telefonumun arkasında' deyince polis kimliği telefondan çıkarıp işlem yaptı.
Edirne'de polis ekipleri geçen 12 Aralık'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara idari para cezası uyguladı. İlhami Ertem Caddesi’nde A.D., otomobiliyle polisten kaçarken motosikletli bir kuryeye çarptı.
Yaralanan kurye M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.D.'yi yaşanan kovalamacayla yakaladı.
A.D.'nin yapılan kontrollerde 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.
5 yıl el konuldu: Polis ekiplerinin yaptığı incelemede A.D.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan 2 kez ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz 3'üncü kez alkollü araç kullanıp sokağa çıkma ihlali yapan sürücü A.D.'ye 11 bin 145 lira para cezası uygularken ehliyetine de 5 yıl el koydu.