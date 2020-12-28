Edirne'de sekreter olarak başladı işinin patronu oldu! İnsanlar 'çok farklısın sen' diyor
EDİRNE'de yaşayan Remziye Cankıran sekreter olarak başladığı işin artık patronu haline geldi. Cankıran birçok insanın bu duruma şaşırdığını belirtti.
1992 yılında ilk kez lastikle tanıştığını ve sektörde sekreter olarak başladığını anlatan evli ve 2 çocuk annesi Remziye Cankıran, “Kadınların yapamayacağı iş yok” mottası ile yola çıktığını dile getirdi. 10 yıl önce kendi dükkanını açan ve işinin patronu olan azimli kadın girişimci Cankıran, özellikle gençlere de seslenerek, “Ne iş yaparsanız yapın işinizi severek yapın” ifadelerini kullandı.
Cankıran, “92 yılında lastikle tanıştım. İlk işe başlamam sekreter olarak başladım. 2010’da kendi dükkanımı açtım. 2010’dan beri kendi işletmemi işletiyorum. Bence işin erkeği kadını yok. Işi severek yapmak var ben severek yapıyorum. Belki de müşterilerim de bazen bunu diyor çok farklısın sen diye. Ben de diyorum benim farkım sadece işimi sevmek, başka bir ley değil." dedi.
Yardım ederken işi öğrendiğini belirten Cankıran "Bana göre bir işi severek yapıyorsanız zaten ilerleseniz belli bir yere gelirsiniz. Sonuçta başarı kimseye gümüş tepsiyle sunulmuyor. Ben sekreterlikten başladım ilkte telefonlara bakıyordum sonra toptana çıkmaya başladım. Öyle öyle derken aslında ilk satışla başladım servisim yoktu. Servis ustamızın yanında ona yardım ederken yavaş yavaş işi de öğrendik 2010’da da kendim açtım" diye konuştu.
Cankıran, “Siz işletme sahibi olarak kadınsanız müşteriniz de genelde kadın ağırlıklı oluyor. Kendilerini rahat hissediyorlar dükkanda bir bayan olduğu zaman. Bir de biraz önce dediğiniz gibi toplum olarak bir erkek hegemonyası altında olan bir toplumuz." sözlerini kullandı.