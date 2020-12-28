Edirne'de sekreter olarak başladı işinin patronu oldu! İnsanlar 'çok farklısın sen' diyor

Cankıran, “92 yılında lastikle tanıştım. İlk işe başlamam sekreter olarak başladım. 2010’da kendi dükkanımı açtım. 2010’dan beri kendi işletmemi işletiyorum. Bence işin erkeği kadını yok. Işi severek yapmak var ben severek yapıyorum. Belki de müşterilerim de bazen bunu diyor çok farklısın sen diye. Ben de diyorum benim farkım sadece işimi sevmek, başka bir ley değil." dedi.