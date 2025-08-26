Edirne'de kuraklıklığın boyutu günyüzüne çıktı! Demirhanlı Göleti'nin suyu tükenmek üzere
Edirne'nin merkeze bağlı Demirhanlı köyündeki göletin su seviyesi, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle ciddi oranda azaldı. Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu.
Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Edirne, bu yaz son yılların en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Son dönemde kısa süreli sağanak geçişleri görülse de yağışlar, su kaynaklarının dolmasını sağlayamadı.
Hayvanların sulanması için yapılan Demirhanlı Göleti'nin su seviyesi, yetersiz yağış ve yüksek sıcaklık nedeniyle mayıs ayından itibaren düşmeye başladı. Küçük kaynakların da kurumasıyla göletin büyük bölümü tamamen çekildi.
Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu. Besiciler, hayvanlarını farklı kaynaklardan sulamaya çalışıyor.
"Daha önce hiç bu kadar kurak bir dönem geçirmemiştik"
Üretici Murat Gür, AA muhabirine ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Kuraklık nedeniyle hayvanların göletten faydalanamadığını belirten Gür, şunları kaydetti: